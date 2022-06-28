Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2022, 14:00
Ö.D. idaresindeki 27 AHD 210 plakalı otomobiliyle Kayseri istikametine seyir halinde iken hal kavşağı içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu adaya çarpması sonucu takla attı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına sevk edildi.
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