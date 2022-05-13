Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde İbrahim E. (20) idaresindeki 16 ASK 480 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken park halindeki araca çarpması sonucu yakla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Burak F. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.