Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesinde O.U. (33) idaresindeki 46 ADT 216 plakalı otomobiliyle Hacımustafa Mahallesi’nden Önsen Mahallesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu sürücü ve yanında bulunan S.U. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.