Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (49) yönetimindeki 46 VC 637 plakalı otomobiliyle Elbistan’dan Evcihüyük Mahallesi üzerinde seyir halinde iken yolun buzlu-kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atarak ancak durabilen otomobilde sürücü ile birlikte yanında bulunan H.K. (27) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.K’nin sağlık durumunu ciddiyetini koruması üzerine ileri tedavi için KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili imceleme sürüyor.