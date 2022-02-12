Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 08:50
Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Batı Çevre D825 karayolu üzerinde sürücü, yönetimindeki 46 NF 010 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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