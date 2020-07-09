Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 16:32 09.07.2020, 16:38
96
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Mahallesi üzerinde Z.K’nin kullandığı 46 ACC 084 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazada otomobil sürücü Z.K. ile yolcu konumundaki B.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: GÜNCEL 46
36°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:12
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24