Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması soncu 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 15:45
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Göllühöyük Mahallesi mevkiinde Osman Ç. (55) idaresindeki 46 BJ 288 plakalı otomobil ile Türkoğlu ilçesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve yanında bulunan Muzaffer Ç.(45) ve Hasan Ç. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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