Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2022, 13:31
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde C.D yönetimindeki 55 ABA 556 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte eşi N.D ve çocuğu K.D yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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