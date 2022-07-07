Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:38
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sümbüllü Bulvarı üzerinde B.G. (27) idaresindeki 34 HJ 1205 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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