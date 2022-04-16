Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, S.A kullandığı 80 ACR 408 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpması sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.