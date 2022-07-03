Kahramanmaraş’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde K.O (87) yönetimindeki 46 ABH 852 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobil, tarlada taş parçalarına çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan E.O (77) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.