Kahramanmaraş’ta otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 11:05
Edinilen bilgiye göre, Tarık B. yönetimindeki 46 PP 783 plakalı otomobiliyle Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde iken Emrah K. idaresindeki 01 RA 862 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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