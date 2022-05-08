Kahramanmaraş’ta otomobil toprak zemine uçtu: 4 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, M.Ö (44) idaresindeki 27 BHT 87 plakalı otomobil ile Çardak Mahallesi’nden Göksun istikametine seyir halinde iken Temurağa Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil toprak zemine düşmesi sonucu sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.