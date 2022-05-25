Kahramanmaraş’ta otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde seyir halinde olan U.S yönetimindeki 34 EVZ 478 plakalı otomobiliyle Göksun istikametine seyir halinde iken aynı istikamette önünde seyir eden C.K idaresindeki 80 B 041 plakalı römorklu traktöre Nuri Pakdil Tünelinde arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.