Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde otomobilin 90 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:30
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Büyükkızılcık Mahalle yolu üzerinde Cuma T. (50) yönetimindeki FR 257 Kıbrıs plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. 90 metre aşağı yuvarlanan sürücü, aracından fırlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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