Kahramanmaraş’ta otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 09:14
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kendiliğinden hareket eden park halindeki otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'ne gelen Yavuz Ç. (36) 46 PE 585 plakalı otomobilini park ederek 3 yaşındaki Umut K. ile araçtan indi.
Bir süre sonra park halindeki araç hareket etmeye başladı. Aracın ön kısımda duran Umut K, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Umut K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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