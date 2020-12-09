Kahramanmaraş'ta otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 09:24 09.12.2020, 09:38
Alınan bilgiye göre, Erdal Şakalar’ın ( 50) kullandığı 46 EG 610 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi Gariplik Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Elif Şakalar (52) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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