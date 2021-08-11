Kahramanmaraş'ta oyuncak ustaları sertifikalarını alıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi, 25 kursiyeriyle eğitim dönemini tamamlıyor. 12 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek programla yeni oyuncak ustaları sertifikalarını alıyor.

KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 12:39 11.08.2021, 14:13
Kahramanmaraş'ta oyuncak ustaları sertifikalarını alıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi, 25 kursiyeriyle eğitim dönemini tamamlıyor. 12 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek programla yeni oyuncak ustaları sertifikalarını alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi kurs dönemini tamamlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 3 eğitmen ve 25 kursiyerle tamamlanan eğitimlerde, sertifika heyecanı yaşanıyor. Kültürpark’ta düzenlenecek program kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca ürettikleri eserler de sergilenecek. Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde bir dönem daha sona eriyor. Bu kapsamda 12 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’da sertifika töreni düzenlenecek. Programda aynı zamanda dönem boyunca üretimi yapılan ahşap oyuncaklar da sergilenecek. Kültürpark’ta gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

#Kahramanmaraş Haber #Kahramanmaraş #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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