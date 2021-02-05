Kahramanmaraş’ta pamuk deposunda yangın
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde pamuk deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2021, 12:35
Edilen bilgiye göre, gece yarısı pamuk ve telef malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, yangına elektrik kontağından çıkan kıvılcımının neden olduğu tespit etti.
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