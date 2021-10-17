Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlarda yangın!

Kahramanmaraş’ta bir evin önünde park halinde olan 3 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 13:37
Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlarda yangın!

Olay, Onikişubat İlçesine bağlı Hartlap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ümmet Balık’a ait 2’si otomobil 1’i, hafif ticari araçta gece yarısı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını uzun süren çalışmalar sonucu ancak kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, araçlar hurdaya döndü. 
Geçtiğimiz günlerde bir aracının daha kundaklanarak yakıldığını öne süren Ümmet Balık, diğer araçlarının da kundaklandığını iddia etti. Yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığını belirten Ümmet Balık, olayla ilgili yetkili mercilere şikayette bulundu. 


Olayla ilgili inceleme sürdüğü öğrenildi. 

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Araç Yangını
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2