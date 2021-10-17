Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlarda yangın!

Olay, Onikişubat İlçesine bağlı Hartlap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ümmet Balık’a ait 2’si otomobil 1’i, hafif ticari araçta gece yarısı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını uzun süren çalışmalar sonucu ancak kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, araçlar hurdaya döndü.

Geçtiğimiz günlerde bir aracının daha kundaklanarak yakıldığını öne süren Ümmet Balık, diğer araçlarının da kundaklandığını iddia etti. Yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığını belirten Ümmet Balık, olayla ilgili yetkili mercilere şikayette bulundu.



Olayla ilgili inceleme sürdüğü öğrenildi.