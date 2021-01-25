Kahramanmaraş'ta park halindeki hafif ticari araç küle döndü

Elbistan ilçe merkezi Karaoğlanoğlu meydanında bir iş yeri önünde park halindeki 46 AAV 736 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.



Alevler kısa süre içinde aracı kapladı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı araç yangını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan itfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Hurdaya dönen araç, yedi emin otoparkına çekilirken, yangının çıkış sebebinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.