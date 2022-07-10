Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat İlçesi Karadere Mahallesi’nde park halinde olan otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobil kullanılamaz hale geldi.