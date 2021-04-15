Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü
Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 22:33 15.04.2021, 22:41
Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu İlçesi Sanayi Sitesi içerisinde yer alan bir tamirhanede park halinde olan otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın, çevresindeki araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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