Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu İlçesi Sanayi Sitesi içerisinde yer alan bir tamirhanede park halinde olan otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın, çevresindeki araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobil kullanılamaz hale geldi.