Kahramanmaraş'ta patates yüklü kamyon devrildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 22:15 30.01.2021, 10:46
Cumali Deveci (23) yönetimindeki 47 PL 937 plakalı patates yüklü kamyonet, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 35. kilometresinde refüje devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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