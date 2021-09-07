Kahramanmaraş’ta peş peşe 2 trafik kazası!

Edinilen bilgiye göre, sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 2 otomobil Kahramanmaraş-kayseri kara yolunun 2. Kilometresinde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil ters döndü.

İki otomobilin karıştığı trafik kazasından bir dakika sonra karşı yönden gelen başka bir sürücü otomobiliyle orta refüje çarparak takla attı.

Trafik kazalarında yaralanan toplam 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.