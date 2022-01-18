Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 20:15 18.01.2022, 21:25
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesindeki bir elektrik direği, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Direk, bölgede bulunan bir petrol boru hattına isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'na da sıçradı.
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın nedeniyle karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
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