Kahramanmaraş’ta pide ne kadar olacak?
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem insanları hem de çarşı-pazarı oruç telaşı sararken, kuşkusuz sahur ve iftar sofralarını süsleyen gıdaların başında gelen Ramazan pidelerine zam yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 15:13 10.04.2021, 15:45
Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, Ramazan ayında ekmeğe herhangi bir zammın söz konusu olmadığını vurguladı.
Türkiye genelinde birçok ilde ekmeğe zam yapıldığını ancak Kahramanmaraş’ta şu an için böyle bir durumun olmadığını anlatan Güneş, sadece pidenin üzerine atılacak olan susam için cüzi bir fiyat farkının olabileceğini söyledi.
“Şu anda pide ekmeğinin kilogram fiyatı 9 TL. 2 gram pide ekmeği ise 1.80 TL’ye tekâmül ediyor. Eğer olası susam olacaksa 20 kuruş bir fark koymayı düşünüyoruz. Yani 200 gramı 1.80 TL olan pide ekmeği fiyatı susam farkı ile birlikte 2 TL olacak. Yani her 100 grama 10 kuruş susam farkı olacak gibi duruyor.”
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