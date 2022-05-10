Kahramanmaraş’ta PKK’ya ait depo bulundu
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, örgüte ait depo bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 11:26 10.05.2022, 11:41
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen Kahramanmaraş Şehit J.Er. Hüseyin KARAGÖZ operasyonu kapsamında, Ekinözü ilçesine bağlı Engizekler kırsalında BTÖ mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde muhtelif yiyecek malzemesi (mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin) ele geçirilerek, imha edildi.
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