Kahramanmaraş’ta PKK’ya ait silah deposu bulundu

Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Haziran 2022 tarihinde Kahramanmaraş Şehit J.Er Muharrem Özkan operasyonu yaptı.

İlçeye bağlı Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.