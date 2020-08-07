Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 41 şüpheliyi yakaladı! 25'i tutuklandı...

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Suçtan aranan kişilerin bulunabileceği alanlara planlı uygulamalar yaparak müdahale eden polis, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere takip ve devamında baskın düzenledi.Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 41 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında karıştığı çok sayıda evden hırsızlık suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, silahlı gasp suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, cinsel saldırı,uyuşturucu kabul etme gibi suçlardan 1 ile 4 yıl arası hapis cezası ile aranan 16 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Yakalanan 41 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.