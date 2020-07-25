Kahramanmaraş'ta polis, aranan 61 şüpheliyi yakaladı!

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamalarına ve şüpheli şahıs takiplerine ağırlık verdi. Olayların önüne geçmek için suçun oluşabileceği alanlarda mahalle bazlı anlık uygulamalar yapan polis ekipleri, kimlik kontrolleri esnasında aranan birçok şahsı yakalarken, firari olarak aranan kişilerin saklanabileceği alternatif adreslere yönelik baskın gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 61 şahıs tespit edilip yakalandı.



Yakalanan şüphelilerden 3'ünün açık cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan 17, 8 ve 7 yıl hapis cezalarının bulunduğu, 13'nün ise yaralama,hırsızlık, Silahlı tehdit,uyuşturucu, dolandırıcılık gibi suçlardan 2 ile 5 yıl arası hapis cezası ile arandığı, diğer şüphelerden 7'sinin yaralama ve silahla tehdit gibi suçlardan 1 ile 2 yıl arası, 17'sinin de farklı suçlardan 1 yılın altında hapis cezası aldığı tespit edildi.

Ayrıca farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliyle birlikte toplam da 61 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan 61 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.