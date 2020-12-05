Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hain memleketinde sessiz sedasız gömüldü!

Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açan, polis memuru Barış Göl'ü, şehit eden Muhammet Karataş memleketinde defnedildi.



Muhammet Karataş'ın cansız bedeni, babası İsmail Karataş tarafından minibüsle Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine getirilerek, morga konuldu. Muhammet Karataş'ın cenazesi sabah erken saatlerde Örenköy köyünde geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.