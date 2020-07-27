Kahramanmaraş'ta polisten hayvan satıcılarına 'sahte para' uyarısı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarındaki besicileri, yeni tip koronavirüs önlemleri ve 'sahte para' konusunda bilgilendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 13:42 27.07.2020, 17:58
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Ekipler, dolandırıcılara karşı besicilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kurban besicilerini, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyaran ekipler, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemlerini anlatarak, alışverişlerini Türk lirası ile yapmalarını, yanlarında ya da kaldıkları yerlerde nakit para bulundurmamalarını söyledi.
Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.
Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında da satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, pazarlarda uyarıların ve tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıttı.
Haber: Gökhan ÇALI
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