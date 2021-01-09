Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheliler yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2021, 00:54 09.01.2021, 09:29
Ekiplerin ihtarına rağmen durmayan 46 AAL 440 plakalı otomobil sürücüsü H.G. ve yanındaki iki arkadaşı, kovalamaca sonrası Orhan Gazi Mahallesi'nde aracı terk ederek kaçmaya çalıştı.
Şüpheliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya olarak yakalandı.
Sürücü H.G'ye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafikten men araçla trafiğe çıkmak gibi suçlardan 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
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