Kahramanmaraş'ta polisten silah kullananlara sıkı takip! 113 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 107 şüpheli, 113 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 11:18 25.11.2020, 19:14
Kahramanmaraş'ta polisten silah kullananlara sıkı takip! 113 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere  ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Polis ekipleri huzur uygulamalarında denetim ve taleplerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için  yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek  her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı.

Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler  ve araçları takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 28 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 37 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 33 kişi, silahla  icrai rezalet yaparken yakalanan 4 kişi  ve olaydan sonra silahla  kaçan 5 kişi yakalandı.


Toplamda 107 şahıstan 6'sı ruhsatlı 43'ü ruhsatsız 49 adet tabanca, 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan 107 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

#Kahramanmaraş #Polis #silah kullanma
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