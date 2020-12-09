Kahramanmaraş'ta polisten sürücülere yaya önceliği konusunda uyarı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 15:38 09.12.2020, 16:02
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı ile Dulkadiroğlu Caddesi'nde uygulama yapıldı.
Polis ekipleri, yaya geçitlerinde sürücüleri, yaya önceliğine dikkat etmeleri, kurala uymamaları halinde 598 lira idari para cezası uygulancağı yönünde uyardı.
Uygulamada, yaya geçitlerinde öncelik kuralına uymayan sürücülere para cezası verildi.
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