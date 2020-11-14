Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

Elbistan’da bir kişi pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay Güneşli Mahallesi, Saltoğlu Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saltoğlu Sokak üzerinde terzilik yapan Hasan Alkaya, işyerinde çalıştığı sırada, Y.B. işyerine geldi. İddiaya göre elinde pompalı tüfek olan Y.B. işyeri sahibi Hasan Alkaya’ya 3 el ateş etti.

Saçmaların koluna, bacağına ve çenesine isabet ettiği Alkaya ağır yaralandı. İşyerinde bulunan bir müşteri ise saçmalardan son anda kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra tedavisi için Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırıyı gerçekleştiren Y.B. polis ekipleri tarafından kaçtığı arabayla yakalanıp gözaltına alınırken, ağır yaralanan Alkaya’nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.