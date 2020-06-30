Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu söylenen adam satırla dehşet saçtı!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, komşusu çifti satırla yaraladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2020, 09:13 30.06.2020, 09:59
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Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Gedik Sokağı'nda ikamet eden öğretmen Necati K. (63) ile komşuları Necati (60) ve eşi Hakime K. (56) çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati K. evindeki satırla komşularına saldırdı.
Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Satırla yaralanan çift, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Hakime K, Necip Fazıl Şehir Hastanesine yönlendirildi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K. ise polislerce gözaltına alındı.
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