Kahramanmaraş’ta ramazan alışverişi hareketliliği!
Kahramanmaraş’ta çarşı ve meydanlarda, ramazan alışverişi yoğunluğu yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 17:55 28.03.2022, 19:05
Ramazanın bereketi çarşıya yansımaya başladı. Çarşı esnafı Ramazan ayı öncesi yaşanan yoğunluktan memnun, Ramazan ayı öncesinde kuru meyve ve bakliyat satışları arttı.
Ramazan ayına sayılı günler kala Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı Çarşı’nda yoğunluk yaşanırken, esnaf satışların artmasından memnun olduklarını dile getirdi.
Bu yıl 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Ramazan aynın yaklaşmasıyla birlikte, iftar alışverişine önem veren vatandaşlar çarşı esnafının yolunu tuttu.
Yoğunluktan dolayı mutlu olan esnaf, ramazan ayı boyunca işlerine bereket gelmesini umut ediyor.
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