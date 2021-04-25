Kahramanmaraş’ta ramazan davulcusuna hayalet şakası

Kahramanmaraş’ta Sahur için davul çalan Ramazan davulcusu, sokaktan geçtiği sırada üzerne beyaz çarşaf örten bir genç tarafından kovalandı.

Bir anda hayalet gördüğünü sanan talihsiz davulcu, korkuyla davulu da atarak girdiği sokaktan can havliyle kaçtı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.