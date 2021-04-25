Kahramanmaraş’ta ramazan davulcusuna hayalet şakası
Kahramanmaraş’ta Ramazan davulcusuna yapılan şaka, davulcuya büyük korku yaşattı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2021, 10:43
Kahramanmaraş’ta Sahur için davul çalan Ramazan davulcusu, sokaktan geçtiği sırada üzerne beyaz çarşaf örten bir genç tarafından kovalandı.
Bir anda hayalet gördüğünü sanan talihsiz davulcu, korkuyla davulu da atarak girdiği sokaktan can havliyle kaçtı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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