Kahramanmaraş’ta robotik ve teknoloji festivali düzenlendi
Kahramanmaraş’ta robotik ve teknoloji festivali düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 13:38 10.06.2022, 16:30
Öğrencilerin bilgilerini ve yeteneklerini kullanarak hazırladıkları birbirinden ilginç projeler bu festivalde sergilendi
Osman sayın spor salonunda gerçekleştirilen festivale onikişubat kaymakamı serkan keçeli, il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, ak parti onikişubat ilçe başkanı mücahit kara, kurum müdürüleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Burada konuşan mem şube müdürü dilek konuş, “öğrencilerimizin fikir alışverişinde bulunabileceği festivali düzenlemekten memnumiyet duyuyoruz.” Dedi
İl milli eğitim müdürü Yusuf kahraman ise “dünya ülkelerinin gerisinde kalmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
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