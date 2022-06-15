Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş’ta yaşanan sağanak sonrası köyde sel felaketi yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2022, 15:46 15.06.2022, 18:22
Olay, Göksun ilçesine bağlı Kazandere mahallesinde meydana geldi
Sağanak yağış sonrası Kazandere mahallesinde sel, tüm köyü olumsuz etkiledi, yollar kapandı, dereler dolup taştı.
Bir aile aracıyla yolda mahsur kalırken, suların yükselmesiyle 2 çocuk da Söğütoğlu mevkiinde kayalık alanda mahsur kaldılar.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ekiplerce kurtarıldı ve ailelerine teslim edildi.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda, kapanan köy yolu, bölgeye intikal eden iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor.
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