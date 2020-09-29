Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları için toplandılar!

Başkan Demirci, 'sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı, kangren halini almış sorunları çözülmelidir' dedi.

Konuşmasının devamında demirci, sağlık çalışanlarına ek ödeme yönetmeliğine de değinerek şunları ifade etti:



Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz.

Ve ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla aynı haykırışta bulunuyoruz.

Diyoruz ki;

• çok geç olmadan,

• yanlış üstüne yanlış yapmadan

sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir.



Alınteri ise alınteri! Fedakarlıksa fedakarlık! Cansa can!

Biri de çıksın, sağlık çalışanları bunlardan beri desin… Elini vicdanına koyan hiç kimse, bunu diyemez!

O halde neden sorunlar görmezden, duymazdan, bilinmezden geliniyor!

Öteden beri süre gelen pek çok sorun var…

Örneğin;

Her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha da artmıyor mu? Artıyor…

Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlardan kadro güvencesi esirgenmiyor mu? Esirgeniyor…

Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülmüyor mu? Görülüyor…

Hemen her gün bir yada birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı olmuyor mu? Oluyor…

Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alındı mı? Alınmadı…

Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil!

En çok da bu nedenle üzülüyoruz! Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız.

Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır.

En altından en üstüne kadar hangi yetkili ile konuşsak, bize hak veriyor, “biliyoruz” diyorlar.

Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz.

Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz!

Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor.

Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir.

İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır.

Sağlık-Sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz.

Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır.

Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine gözardı edilmiştir.

Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık.



Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz.

Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak!

Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtlamışlardır.

O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindedirler.



Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir.

Vakit çok geç olmadan, yetkililerin sağlık çalışanlarının seslerini duyarak sorunlarını çözmek için; girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz.

Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyoruz.