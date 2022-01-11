Kahramanmaraş’ta sağlık ocağına giden anneden haber alınamıyor

Onikişubat İlçesi Binevler Mimar Sinan Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde yaşadığı evinden 10 Ocak 2022 (Dün) saat 10.00’da sağlık ocağına gitmek için ayrılan 1 çocuk annesi Pınar Tabak, bir daha geri dönmedi. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Pınar Tabak’ın yakınları, kendisini gören ve bilenlerin polis ekiplerine bilgi vermesini istedi.