Kahramanmaraş'ta sağlık tesisleri dezenfekte edildi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında şehir genelindeki hastaneler ve 112 merkezlerini dezenfekte etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 11:27 22.12.2020, 12:25
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları sağlık tesisleri ile devam etti.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Yörük Selim Ek Bina, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 112 Merkezleri dahil olmak üzere şehir genelindeki sağlık tesisleri dezenfekte edildi.
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