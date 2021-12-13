Kahramanmaraş’ta sahte alkol can aldı

İl merkezinde ve Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavileri süren Aytekin Karagenç (65) ile Şahin Büyüksakallı (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 5 kişinin ise, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.