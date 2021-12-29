Kahramanmaraş’ta sahte alkol yine can aldı

Elbistan’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle devlet hastanesine başvuran Tülay C.(41) adlı kadın kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kadının yapılan tetkiklerinde sahte alkol kurbanı olduğu ortaya çıktı. Tülay C.’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından, Elbistan’a gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin T.C.’nin birlikte alkol aldığı adrese yaptığı baskında sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı.