Kahramanmaraş’ta sahte alkolden 1 kişi daha zehirlendi
Kahramanmaraş’ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 1 kişi daha zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde ve Elbistan ilçesinde metin alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Hastanede tedavi altına alınan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam’ın (62) ile Ali Kalaycı (71) vefatının ardından bugün sabah sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan 5 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişi, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.
“Sahte alkoller internet sitesinden sipariş edilmiş”
Sahte alkol ölümlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede bir internet sitesinden sipariş edildiği belirlenen sahte alkollerin 10 adrese teslim edildiği belirlendi. Polis ekipleri, adreslere teslim edilen 15 litre metil alkole incelemek üzere el koydu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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