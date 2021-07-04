Kahramanmaraş’ta Sahte altın satan iki kişi yakalandı

Sahte olduğunu daha sonradan anlayan kuyumcu polise şikâyette bulundu.

Asayiş şube müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık büro amirliğine bağlı ekipler şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik harekete geçerek kuyumcuda kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin gittiği yerlerin adım adım izlerini sürerek alışveriş merkezinde kıskıvrak yakaladı.

İl dışından geldikleri tespit edilen Erdal H. (36) ve Deniz D. (36) isimli şahısların benzer birçok kaydı olduğu, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sahte altını Gaziantep ilinde tanımadıkları bir kuyumcudan aldıklarını söyledi. Şüpheliler işlemler için adliyeye sevk edildi.