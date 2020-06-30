Kahramanmaraş'ta sahte altına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, sahte altın üretimi yapan iş yerine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bir binanın zemin katında sahte altın imal edilen yeri tespit etti.

Sahte altın üretimi yapıldığı iş yerinde yapılan aramada, döküm mühür kalıbı, ağırlık olarak kullanılan madeni paralar, büyüteç, altın parçaları, altın görünümlü tanecikler, numaratörler, metal çubuklar, yassı plaklar ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli şahısların bakır ve sarı tabir edilen maddeler, sahte altın takı ürettiği, ürettikleri altın takıları da kullandıkları şebeke üyelerine komisyon vererek il merkezi ve diğer illere sattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan Zeliha G.'nin (26) Kapalı Çarşıda sahte altın takı sattığı, bunun karşılığında komisyon aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Zeliha G. çıkarıldığı tutuklandı.

Operasyon genişleten polis ekipleri, Zeliha G’nin suç ortağı belirlenen Ahmet E. (23) ve Cuma K. (21) daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet E. ve Cuma K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.